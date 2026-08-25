Аэропорт Вологды переводят в новый класс с новой ВПП

Реконструкция аэропорта Вологды входит в нацпроект «Эффективная транспортная система». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй, третий и четвертый этапы, включающие удлинение взлетно-посадочной полосы.

Напомним, что первый этап реконструкции аэропорта Вологды включает строительство аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий пропускной способностью 200 пассажиров в час. Его проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы в декабре 2025 года.

«На следующих трех этапах планируется реконструкция аэродромной инфраструктуры с устройством взлетно-посадочной полосы длиной 2500 метров и шириной 42 м, которая заменит существующую ВПП длиной 1500 м. Это позволит обеспечить в аэропорту Вологды прием расчетных типов воздушных судов. После реконструкции аэропорт будет иметь в своем составе аэродром класса «В» в соответствии с Федеральными авиационными правилами», - сообщил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Федулов.

Также поэтапно пройдут работы по реконструкции и строительству рулежных дорожек, перрона для воздушных судов, необходимой инженерно-технической инфраструктуры, включая радионавигационное и светосигнальное оборудование.

Кроме того, в ходе реконструкции возведут аварийно-спасательную станцию и станцию пожаротушения, ангар, контрольно-пропускной пункт, патрульную дорогу и иные площадочные и линейные объекты.

Застройщик - Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области».

Генеральный проектировщик – АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект».