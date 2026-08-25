Алексей Лихачев и Махмуд Эсмат обсудили ход сооружения АЭС «Эль-Дабаа»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Арабской Республики Египет Махмуд Эсмат обсудили строительство АЭС «Эль-Дабаа».

На встрече в Нижнем Новгороде стороны обсудили текущий статус работ по сооружению станции, на которой в июле прошла торжественная церемония установки в проектное положение реактора второго энергоблока.

Стороны положительно оценили набранный темп работ: станция должна начать выдавать первое электричество уже в 2028 году.

Также руководители обсудили широкий круг вопросов расширения сотрудничества в атомной энергетической и неэнергетической сферах, в частности по вопросу строительства станции опреснения воды, в также организации в Египте центров ядерной медицины и аддитивных технологий.

АЭС «Эль-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эль-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 поколения «3+». АЭС «Эль-Дабаа» строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

В ноябре 2025 года госкорпорация «Росатом» и Министерство электроэнергетики Египта подписали комплексную программу сотрудничества. Документ фиксирует рамочные механизмы сотрудничества и открывает новые направления совместной работы. Программа ориентирована на укрепление стратегического партнерства между странами, она предусматривает развитие экономического сотрудничества и расширение кооперации между профильными организациями двух государств. Особое внимание уделено обмену опытом и научно-техническому взаимодействию, формированию устойчивой платформы для долгосрочного партнерства. Инициатива нацелена на создание условий для запуска перспективных проектов и комплексное развитие ключевых отраслей экономики Египта.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.