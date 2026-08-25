На Сахалине почти за 14 млрд рублей построят новую дорогу-связку между трассами Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха

На Сахалине построят новую автомобильную дорогу, которая соединит две главные транспортные артерии острова: трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха. На эти цели из областного бюджета выделили 13,9 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 сентября 2026 года. Подрядчик приступит к строительству сразу после подписания контракта и завершит все работы до 30 сентября 2029 года.

Новая дорога оптимизирует логистику внутри региона и разгрузит существующие направления. Она обеспечит более прямое сообщение между западным побережьем и северными районами Сахалина.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.