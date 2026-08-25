Рубильники PowerSwitch обеспечивают надежное электроснабжение инфраструктурных и промышленных объектов
Рубильники-выключатели PowerSwitch бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», вошли в состав оборудования главных распределительных щитов на инфраструктурном объекте и крупном промышленном предприятии.
Оборудование обеспечивает надежное электроснабжение объектов крупной энергосбытовой компании на юге России, а также строящегося завода по производству типовых железобетонных балок пролетных строений. Для нового производственного объекта выбраны рубильники PowerSwitch на ток 2000 А, способные эффективно отключать высокие токи нагрузки инженерных систем, технологического оборудования и крупных групп потребителей.
Для объектов с высокой степенью ответственности особенно важно, чтобы электротехнические решения стабильно работали в условиях постоянной нагрузки, соответствовали требованиям безопасности и поддерживали надежность всей энергосистемы.
Линейка рубильников PowerSwitch бренда EKF рассчитана на токи от 160 до 3150 А и предназначена для эксплуатации в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В. Оборудование применяется в системах распределения электроэнергии для неавтоматических нечастых операций включения и отключения токов нагрузки в номинальном режиме.
Одно из ключевых преимуществ PowerSwitch — надежный механизм мгновенного размыкания контактов. Он обеспечивает размыкание со скоростью 13,8 м/с независимо от скорости перемещения рукоятки, что повышает безопасность и стабильность работы оборудования.
Конструкция рубильников разработана с учетом эксплуатации на ответственных объектах. Оболочка выполнена из ненасыщенной полиэфирной смолы, армированной стекловолокном. Этот материал отличается высокой огнестойкостью, хорошими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к воздействию углекислого газа и высокой ударопрочностью.
Дополнительную надежность обеспечивает двойное размыкание на полюс. Контактные элементы изготовлены из медного сплава с серебряным покрытием и имеют две разделительные контактные поверхности. Среди других преимуществ — большой изоляционный зазор и возможность фиксации ручки, которая помогает предотвратить ошибочное включение.
Использование рубильников PowerSwitch бренда EKF в проектах ГРЩ на объектах, где критически важны надежность и бесперебойность электроснабжения, подтверждает их соответствие высоким требованиям современной инфраструктуры и промышленности.