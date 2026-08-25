Рубильники PowerSwitch обеспечивают надежное электроснабжение инфраструктурных и промышленных объектов

Рубильники-выключатели PowerSwitch бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», вошли в состав оборудования главных распределительных щитов на инфраструктурном объекте и крупном промышленном предприятии.

Оборудование обеспечивает надежное электроснабжение объектов крупной энергосбытовой компании на юге России, а также строящегося завода по производству типовых железобетонных балок пролетных строений. Для нового производственного объекта выбраны рубильники PowerSwitch на ток 2000 А , способные эффективно отключать высокие токи нагрузки инженерных систем, технологического оборудования и крупных групп потребителей.

Для объектов с высокой степенью ответственности особенно важно, чтобы электротехнические решения стабильно работали в условиях постоянной нагрузки, соответствовали требованиям безопасности и поддерживали надежность всей энергосистемы.

Линейка рубильников PowerSwitch бренда EKF рассчитана на токи от 160 до 3150 А и предназначена для эксплуатации в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В. Оборудование применяется в системах распределения электроэнергии для неавтоматических нечастых операций включения и отключения токов нагрузки в номинальном режиме.

Одно из ключевых преимуществ PowerSwitch — надежный механизм мгновенного размыкания контактов. Он обеспечивает размыкание со скоростью 13,8 м/с независимо от скорости перемещения рукоятки, что повышает безопасность и стабильность работы оборудования.

Конструкция рубильников разработана с учетом эксплуатации на ответственных объектах. Оболочка выполнена из ненасыщенной полиэфирной смолы, армированной стекловолокном. Этот материал отличается высокой огнестойкостью, хорошими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к воздействию углекислого газа и высокой ударопрочностью.

Дополнительную надежность обеспечивает двойное размыкание на полюс. Контактные элементы изготовлены из медного сплава с серебряным покрытием и имеют две разделительные контактные поверхности. Среди других преимуществ — большой изоляционный зазор и возможность фиксации ручки, которая помогает предотвратить ошибочное включение.

Использование рубильников PowerSwitch бренда EKF в проектах ГРЩ на объектах, где критически важны надежность и бесперебойность электроснабжения, подтверждает их соответствие высоким требованиям современной инфраструктуры и промышленности.