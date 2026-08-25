Упрдор «Кавказ» выбрал подрядчиков строительства обхода Махачкалы за 21,5 млрд руб

ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Кавказ") определило победителей шести аукционов для строительства автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала (Р-215) на участке северного обхода города Махачкала (Дагестан) на общую сумму 21,5 млрд рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, всего предполагается семь этапов строительства северного обхода Махачкалы, тендеры были объявлены на I-IV и VI-VII этапы.

В материалах аукциона говорится, что в торгах на первый, второй, третий и шестой этапы участвовали две компании, четвертый и седьмой - три компании. Их наименования не раскрываются.

Победители первого и второго этапов строительства предложили заключить контракт за 4,2 млрд рублей каждый, третьего и четвертого - за 3,9 млрд рублей, шестого - за 3,8 млрд рублей, седьмого - за 1,5 млрд рублей. Суммы контрактов соответствуют начальным ценам аукциона.

По условиям контракта, все этапы строительства северного обхода Махачкалы необходимо завершить до конца декабря 2028 года. Финансироваться работы будут из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что итоги аукциона по пятому этапу строительства были опубликованы 27 июля, победитель предложил заключить контракт за 4,03 млрд рублей (соответствует начальной цене). Участие в торгах принимали три организация, их названия в документации не раскрываются.

В апреле текущего года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства объездной трассы федерального значения вокруг Махачкалы.

Общая протяженность северного обхода Махачкалы составит 31 км, на строительство дороги планировалось направить 31,1 млрд рублей. В регионе также ведется строительство обходов Хасавюрта и Дербента. Суммарно на строительство всех трех дорог будет направлено порядка 105 млрд рублей.