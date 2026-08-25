Утвержден проект комплексного развития территорий в Можайском районе

Правительством Москвы принято решение о комплексном развитии территорий (КРТ) в Можайском районе на западе столицы.

Как уточняется на портале mos.ru, два неэффективно используемых участка общей площадью порядка 1,2 гектара находятся между проспектом Багратиона и Можайским шоссе по адресам:

микрорайоны 71, 72, 75 Можайского района;

улица Гришина, владение 11, строение 1.

Здесь планируется возвести жилые комплексы для реализации программы реновации. Общая площадь застройки составит около 40 тысяч квадратных метров, в том числе на квартиры придется 24,42 тысячи «квадратов». Новым жильем обеспечат около 860 человек и создадут более 70 рабочих мест.

По состоянию на 25 августа 2026 года правительством Москвы одобрены и реализуются 257 проектов КРТ общей площадью свыше двух тысяч гектаров. Они предполагают строительство около 39 миллионов квадратных метров недвижимости и создание более 423 тысяч рабочих мест.