В Подмосковье открыли государственный индустриальный парк «Титан»

Государственный индустриальный парк "Титан" открыли в Московской области, сообщили в Минпромторге России.

В церемонии запуска участвовали глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"<…> В нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. Подмосковье - лидер по развитию такой инфраструктуры. Мы очень надеемся, что пример, который показывает Подмосковье, будет заразительным, и мы будем видеть такие же индустриальные парки - новые, красивые и удобные форматы, полезные для наших производителей, - и в других регионах страны", - приводятся в сообщении слова Алиханова.

Как отмечается в сообщении, площадка обеспечена необходимой промышленной, логистической и энергетической инфраструктурой. Резиденты могут в кратчайшие сроки - в течение двух-трех месяцев - смонтировать оборудование и запустить серийное производство новой продукции.

"На территории индустриального парка размещены производственные мощности российских компаний, специализирующихся на промышленной и складской робототехнике. В частности, здесь будут выпускаться промышленные дельта-роботы, автоматизированное логистическое оборудование, складские комплексы для укладки и упаковки товаров, системы управления и комплектующие", - говорится в сообщении.

Резидентами парка уже стали семь производителей промышленной и складской робототехники, в том числе включенные в реестр российской промышленной продукции.