Магаданэнерго подключило новый реабилитационный центр к электросетям

ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило работы по технологическому присоединению нового многопрофильного реабилитационного центра в колымской столице. Социально значимый объект в строящемся микрорайоне Гороховое поле будет потреблять до 557,66 кВт.

Для подключения центра реабилитации и его надежного электроснабжения построена трансформаторная подстанция 10 кВ и распределительный пункт 10 кВ. Последний также станет важным элементом энергосистемы микройрайона и обеспечит питание других объектов Горохового поля.

Развитие электросетевой инфраструктуры нового микрорайона продолжается. Ведется строительство линии электропередачи 10 кВ «Центральная — РП 1» протяженностью 2,2 км, параллельно выполняется монтаж трансформаторных подстанций для жилого дома № 2. В дальнейших планах энергетиков — установить три подстанции и проложить кабельные линии 0,4 кВ для школы, детского сада и образовательного центра.

После завершения данных работ Гороховое поле получит до 3 МВт мощности.