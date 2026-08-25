«ОЭК» подключило к сетям школу со спортивной инфраструктурой на полуострове Покровское-Стрешнево

Специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» завершили технологическое присоединение к электрическим сетям общеобразовательной школы №1, которая войдет в состав многофункционального спортивного комплекса на Волоколамском шоссе, владение 71/14. Присоединенная мощность учебного заведения на 850 учеников составила 510 кВт.

Для обеспечения заявленной мощности специалисты компании построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 20 кВ с двумя трансформаторами, проложили кабельные линии 20 кВ, 0,4 кВ и организовали коммерческий учет электроэнергии. Электроснабжение социально значимого объекта выполняется по второй категории надежности, предусматривающей питание по основной и резервной схемам. Такое решение гарантирует стабильную работу инженерных систем, освещения, оборудования пищеблока и, что особенно важно, высокотехнологичного оснащения IT-полигона и учебных лабораторий.

Школа возводится в районе Покровское-Стрешнево, где в настоящее время реализуется проект комплексного освоения территории площадью 160 гектаров. Застройщик развивает полуостров как единый жилой и спортивный кластер, где резиденты всех возрастов получают доступ к современной социальной инфраструктуре. Новая школа станет важным элементом этой экосистемы: проект предусматривает не только классы и лаборатории, но и специализированные пространства – IT-полигон с зонами прототипирования и программирования, робо-класс, лекционную, кабинеты музыки, шахматный кружок, мастерскую акварельной живописи и информационный библиотечный центр. В здании также оборудуют многофункциональные спортивные залы, а на территории – поле для мини-футбола, беговые дорожки, прыжковую зону и площадку ГТО.