«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 13 тысяч жителей Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» модернизировали высоковольтный питающий центр. В результате повышено качество и надежность электроснабжения деревни Пухолово, поселка Молодцово, а также 11 садоводческих некоммерческих товариществ Кировского района Ленинградской области.

Энергетики заменили комплектное распределительное устройство 10 кВ, установили новые ячейки с вакуумными выключателями и микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА) отечественного производства. В числе их преимуществ – высокая точность, многофункциональность и встроенная система самодиагностики.