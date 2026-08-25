«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 13 тысяч жителей Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» модернизировали высоковольтный питающий центр. В результате повышено качество и надежность электроснабжения деревни Пухолово, поселка Молодцово, а также 11 садоводческих некоммерческих товариществ Кировского района Ленинградской области.
Энергетики заменили комплектное распределительное устройство 10 кВ, установили новые ячейки с вакуумными выключателями и микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА) отечественного производства. В числе их преимуществ – высокая точность, многофункциональность и встроенная система самодиагностики.
«Применение на подстанциях современного силового оборудования и устройств РЗА позволит повысить надежность электроснабжения более 13 тысяч жителей Кировского района, а также сократить время поиска мест повреждений на линиях электропередачи», — отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.