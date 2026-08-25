«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более двух тысяч жителей Раменского округа

Энергетики «Россети Московский регион» модернизировали распределительные сети напряжением 6-10 кВ в четырех населенных пунктах Раменского муниципального округа. Результатом проведенных работ стало улучшение качества и стабильности электроснабжения более двух тысяч жителей округа, проживающих в деревнях Марково, Белозериха, Малышево и Петровское. Также обновление сетевой инфраструктуры положительно скажется на параметрах надежности обеспечения электроэнергией целого ряда садовых товариществ, среди которых «Орбита», «Милосердие», «Торфяник» и другие.

Специалисты компании установили на линиях электропередачи (ЛЭП) оборудование для защиты сети от перегрузок и импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молний: четыре предохранителя-разъединителя выхлопного типа, два комплекта индикаторов короткого замыкания и разрядники.

Помимо этого, выполнили опиловку древесно-кустарной растительности вдоль участка охранной зоны ЛЭП протяженностью более 3 км. Приведение охранных зон в нормативное состояние исключает падение громоздких веток и деревьев на провода, тем самым предотвращая их повреждение и возможные перерывы в электроснабжении. Выполнение комплекса работ существенно повысит надежность функционирования электросетевого оборудования и снизит риски нарушений в работе сетевой инфраструктуры.

Энергетики напоминают, что для исключения перегрузок, способных привести к повреждению электрооборудования и, как следствие, перебоям в электроснабжении, необходимо придерживаться объема потребляемой мощности, установленной договором на технологическое присоединение к сетям.