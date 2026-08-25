«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 450 новых потребителей в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» за семь месяцев 2026 года подключили к электрическим сетям 450 потребителей. Общая выданная мощность составила 13,9 мегаватта.

Для обеспечения новых объектов электроэнергией специалисты построили почти 13 км линий электропередачи напряжением (ЛЭП) 0,4/10 кВ. Так, для выдачи 260 киловатт мощности двум многоквартирным домам в селе Первомайском и станице Зеленчукской смонтировано 130 метров ЛЭП 10 кВ.

Традиционно в зоне повышенного внимания – технологическое присоединение социально значимых учреждений. Специалисты «Карачаево-Черкесскэнерго» обеспечили электроэнергией фельдшерско-акушерский пункт в высокогорном селе Кичи-Балык, детскую школу искусств в поселке Эркен-Шахар, физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Курджиново и станице Зеленчукской.

Кроме того, энергетики подключили к сетям семь новых станций сотовой связи в отдаленных и крупных населенных пунктах Зеленчукского, Урупского, Ногайского и Малокарачаевского районов республики.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.