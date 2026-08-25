«Россети» приступили к внедрению новой ИТ-системы собственной разработки для гармонизации информационной среды

В филиале ПАО «Россети» – МЭС Центра началась опытная эксплуатация программно-технического комплекса (ПТК) «Гармонизация», который разработал научно-технический центр компании. Это важный этап проекта, направленного на создание единой информационной среды электросетевого комплекса на базе стандартов общей модели данных (CIM – Common information model). Он позволит оборудованию и ИТ-системам разных разработчиков «говорить на одном языке», устранит барьеры между уровнями подстанций и диспетчерского управления.

Благодаря внедрению ПТК сократится время на обработку данных. Кроме того, автоматический сбор и структурирование событий снизит нагрузку на персонал и риск ошибок из-за человеческого фактора.

На текущем этапе ПТК эксплуатируется на одной из подстанций 500 кВ Московской энергосистемы. Пилотный проект позволит в реальных условиях оценить эффективность конвертации данных, работу аналитических модулей и интеграционные возможности платформы, а также отработать сценарии обмена данными об аварийных событиях в рамках взаимодействия с Системным оператором.

В дальнейшем ПТК будет применяться не только в МЭС Центра, но также на объектах магистрального сетевого комплекса в масштабе всей страны. В итоге вырастет надежность управления оборудованием и оперативность реагирования на изменения в сети, повысится эффективность внедрения новых цифровых систем.