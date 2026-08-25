«Систэм Электрик» поставила комплекс оборудования для новой станции компании РусГидро

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила оборудование для Артёмовской ТЭЦ-2 крупнейшего российского электроэнергетического холдинга РусГидро.

Новая станция заменит Артёмовскую ТЭЦ – первую крупную электростанцию на Дальнем Востоке, введенную в эксплуатацию в 1936 году. Артемовская ТЭЦ-2 будет работать на природном газе – самом экологичном виде топлива. Это один из шести приоритетных инвестиционных проектов РусГидро по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока. План их реализации утвержден Правительством РФ и направлен на снижение энергодефицита в объединенной энергосистеме ДФО, обеспечение растущих нагрузок электропотребления и создание условий для развития региона. После ввода в эксплуатацию новая станция обеспечит работой 450 человек.

Для управления, коммутации и защиты оборудования Артёмовской ТЭЦ-2 «Систэм Электрик» поставила решения, разработанные специально для объектов инфраструктуры и промышленности, требующих максимальной производительности и надёжности. Они позволяют защищать механизмы от перегрузок, продлевать срок их службы и экономить электроэнергию.

Для стабильной работы оборудования применяются преобразователи частоты SystemeVar STV630 со специальными насосными и вентиляторными функциями, а также пожарным режимом работы; синусные фильтры; автоматические выключатели в литом корпусе бренда Dekraft; контакторы SystemePact M MC1G; флагманская серия модульного оборудования Systeme9, созданная на базе 10 кА промышленной платформы.

Проект реализуется с учетом современных требований, направленных на снижение выбросов и повышение энергоэффективности, что положительно влияет на экологическую обстановку региона.