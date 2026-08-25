Цифровые технологии применили при проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН»

При проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН» в Коммунарке применили современные технологии: созданы цифровые информационные модели его инженерных систем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Коммунарка Новомосковского административного округа приступили к строительству нового кампуса Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Он будет состоять из семи корпусов, объединенных стилобатом. Первый корпус станет связующим звеном, а остальные будут работать как отдельные центры компетенций. При проектировании объекта использовали современные технологии. Например, были разработаны цифровые информационные модели внутренних инженерных сетей и создается цифровая информационная модель всего комплекса. В цифровом двойнике учтены все детали – от архитектурно-конструктивного решения до технических характеристик каждого элемента», – рассказал Владимир Ефимов.

В цифровой информационной модели внутренних инженерных сетей детально показаны системы водоснабжения и водоотведения, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы электроснабжения и сети связи, вплоть до технических характеристик каждого элемента.

«Применение цифровых информационных моделей при проектировании кампуса МГТУ “СТАНКИН” в районе Коммунарка позволило еще до начала строительства проанализировать, как будут взаимодействовать все системы здания, а также как оптимизировать энергопотребление и обеспечить долговечность конструкций. В результате будет построен не просто эстетически привлекательный и удобный для эксплуатации объект, но и максимально надежный и энергоэффективный комплекс, который прослужит долгие годы», – отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Кампус МГТУ «СТАНКИН» станет единой образовательной экосистемой: в составе комплекса – современные лаборатории, пространства для проектной работы, конгресс-центр, культурно-досуговый центр и другие объекты.