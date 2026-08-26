Энергетики «Россети Московский регион» обеспечили дополнительной электроэнергией канализационно-насосную станцию в Подольске

«Россети Московский регион» завершили комплекс работ по обеспечению дополнительной электроэнергией муниципальной канализационно-насосной станции (КНС), расположенной в деревне Бережки городского округа Подольск. Увеличение мощности потребовалось в связи с проведенной реконструкцией объекта и обеспечения стабильной работы нового энергоемкого оборудования КНС.

Энергетики провели модернизацию распределительной сети: установили новую комплектную трансформаторную подстанцию, оснастив ее более мощным силовым агрегатом номиналом 400 кВА. Кроме того, специалисты выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, смонтировав 230 метров самонесущего изолированного провода. Он обладает улучшенными характеристиками и более устойчив к повреждениям, связанным с неблагоприятными погодными условиями. Совокупный объем выданной мощности составил 50 кВт.

Своевременное предоставление дополнительной мощности объектам МУП «Водоканал» повышает надежность функционирования системы водоотведения городского округа Подольск и способствует бесперебойной работе коммунального комплекса.