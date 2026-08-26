Энергетики обеспечили подключение центрального теплового пункта для более 38 тыс. жителей Клина

Специалисты «Мособлэнерго» в Клину завершили строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора технологического присоединения центрального теплового пункта. Более 38 тысяч человек, проживающих в Центральном микрорайоне города, теперь могут не переживать за отопление и горячее водоснабжение в квартирах даже в самые сильные морозы.

В конце августа энергетики провели комплекс работ: смонтировали распределительный щит и проложили две кабельные линии протяженностью 450 метров от трансформаторных подстанций № 122 и № 125 до нового щита. На участке длиной 135 метров кабели укладывали бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Это позволило сохранить дорожное покрытие и благоустройство территории. Также в ходе работ энергетики установили современные приборы учета электроэнергии.

Благодаря подключению к электрическим сетям тепловой пункт обеспечен запрошенной мощностью 250 кВт по второй категории надежности электроснабжения. Такой мощности достаточно для обеспечения работы ЦТП, который теперь имеет надежное электроснабжение, а значит, более 38 тыс. жителей Клина могут быть спокойны за тепло в своих домах.