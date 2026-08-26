На ПАТЭС завершилась плановая перегрузка ядерного топлива одного из реакторов энергоблока «Академик Ломоносов»

Благодаря оптимизации производственных процессов и внедрению рационализаторских решений время перегрузки сокращено на 2 суток



На единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») проходит планово-предупредительный ремонт с перегрузкой ядерного топлива реактора правого борта плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов».



На реакторной установке ПЭБ полностью завершена перегрузка ядерного топлива, включая демонтаж элементов реактора, выгрузку отработавшей активной зоны и последующую загрузку свежего топлива. Операция выполнялась силами ПАТЭС в круглосуточном режиме в две смены при техническом сопровождении разработчиков оборудования и профильных организаций. Свежее ядерное топливо изготовлено на АО «МСЗ» (г. Электросталь) топливного дивизиона Госкорпорации Росатом и доставлено в акваторию г. Певека спецрейсом.



На этапе выгрузки активной зоны была задействована команда из 20 человек. ПАТЭС поставили себе амбициозную задачу провести выгрузку всей активной зоны за одну неделю. Такой график перегрузки позволит сократить срок ремонта для включения энергоблока в сеть в начале октября. Это особенно важно в связи с увеличившейся нагрузкой на ПАТЭС в чукотском энергоузле после останова Билибинской АЭС для вывода из эксплуатации.

«Перегрузка ядерного топлива на плавучем энергоблоке — это сложнейший технологический процесс, требующий от персонала филигранной точности и безусловного соблюдения культуры безопасности. Весь персонал прошёл необходимую аттестацию, станция получила 100% материально-техническое обеспечение для выполнения перегрузки. Благодаря анализу опыта прошлых лет и внедрению инструментов Производственной системы Росатом удалось добиться снижения времени простоя оборудования на повторную строповку. Это решение позволило нам сократить общий тайминг операций почти на 48 часов без малейшего снижения уровня безопасности», - сообщил Артур Прокопенко, главный инженер-механик ПАТЭС.

Предыдущая перегрузка правого борта ПЭБ «Академик Ломоносов» состоялась в 2023 г. В отличие от АЭС большой мощности, где топливный цикл составляет 12-18 месяцев, перегрузка ПАТЭС осуществляется раз в 3-4 года, что значительно удобнее в условиях ограниченной и затрудненной арктической логистики.



Следующим этапом плановой модернизации оборудования ПАТЭС станет аналогичная перегрузка реакторной установки левого борта, проведение которой запланировано на начало лета будущего года.



В настоящее время во всём мире растёт интерес к технологиям малых модульных реакторов. Госкорпорация «Росатом» - единственный из вендоров, кто в последние годы воплотил их на практике. Шесть лет назад введена в эксплуатацию уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция, ведётся серийное производство инновационных малых реакторов РИТМ-200 мощностью 55 МВт, подготовка к сооружению АЭС малой мощности (АСММ) в Якутии, подписан первый в мире экспортный контракт на строительство АСММ в Узбекистане, в июне 2026 года уже был залит первый бетон в фундаментную плиту будущей атомной станции малой мощности.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.