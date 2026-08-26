ОСК готовится к запуску серийного строительства судов на базе Платформы № 1

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков провел встречу с трудовым коллективом конструкторского бюро ОСК «Вымпел» на площадке завода ОСК «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Основными темами стали модернизация проектирования, подготовка к серийному строительству на базе Платформы № 1 и взаимодействие КБ с заводами.

В ходе встречи Андрей Пучков обсудил с инженерами-конструкторами приоритетные направления развития проектной деятельности, внедрение унифицированных проектных решений и повышение эффективности работы. Особое внимание было уделено выстраиванию бесшовного взаимодействия между конструкторскими бюро ОСК которые принимают участие в проекте Платформа № 1, и заводом «Красное Сормово» при строительстве судов.

«Тесная интеграция конструкторских бюро и верфей, это фундамент качества наших проектов. Наша задача – сформировать единый производственно-проектный контур, который позволит сокращать сроки принятия решений, повышать технологичность проектов и обеспечивать подготовку к серийному строительству судов», – подчеркнул генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Платформенный подход направлен на унификацию ключевых конструктивных и технических решений при создании судов различного назначения. В рамках этой работы обсуждалось привлечение конструкторов к кооперации с «Красным Сормово» на всех этапах – от проектирования до организации производства. В настоящее время проводится подготовка к запуску серийного строительства унифицированного платформенного решения судов класса «река-море» Платформа № 1, в котором также будут участвовать конструкторы «Вымпела».

Встреча завершилась открытым диалогом. Специалисты «Вымпела» задали главе корпорации вопросы о перспективах развития бюро, расширении кооперации с предприятиями ОСК, внедрении унифицированных проектных решений и повышении эффективности работы.

Нижний Новгород является одним из ключевых центров отечественного судостроения. Конструкторское бюро ОСК «Вымпел» основано в 1930 году. За время работы бюро разработало более 540 проектов, по которым построено свыше 6 500 судов и плавучих сооружений.