Обойти подземные ограничения: экспертиза ИЦ «ЭнергоРазвитие» разблокировала проект кабельной вставки ВЛ 110 кВ

Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» провел техническую экспертизу, которая позволила сохранить опору ВЛ 110 кВ и разблокировать сложный проект реконструкции в Санкт-Петербурге. Этот кейс показал, как точный инженерный расчет становится эффективным инструментом для решения нестандартных задач в условиях плотной городской застройки.

Проблема возникла в ходе проекта по переводу части воздушной линии в кабельное исполнение. Первоначальное решение предполагало замену двух существующих опор, однако на месте выяснилось, что установить новую конструкцию вместо одной из старых невозможно из-за особенностей территории. Проект оказался в тупике.

Перед ИЦ «ЭнергоРазвитие» была поставлена задача определить, способна ли существующая опора выдержать новые проектные нагрузки. Специалисты выехали на объект, провели детальный визуально-измерительный контроль металлоконструкций, оценили их фактическое состояние с учетом следов коррозии и на основе этих данных выполнили поверочный расчет.

Результаты обследования и последующий расчет подтвердили, что техническое состояние опоры является удовлетворительным и она способна воспринимать предполагаемые нагрузки. Таким образом, необходимость в ее демонтаже и замене была снята.

«В подобных ситуациях расчет несущей способности позволяет принимать решение не по предположению, а на основании фактического состояния конструкции. Если опора соответствует требованиям и выдерживает предусмотренные нагрузки, ее замена может оказаться необязательной», – отмечают специалисты компании.

Этот случай наглядно демонстрирует, как грамотная экспертиза помогает принимать взвешенные и экономически обоснованные решения. Важно не просто предоставлять данные, а предлагать инженерные подходы, которые снимают проектные ограничения и позволяют работать дальше.





Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» – компания, которая специализируется на комплексном инженерном аудите предприятий энергетической отрасли и промышленных объектов. Основные направления деятельности: метрология и калибровка средств измерений; экспертиза промышленной безопасности и неразрушающий контроль; комплексная диагностика силового оборудования и трансформаторов (включая физико-химический анализ масла и измерения частичных разрядов); тепловизионные и ультрафиолетовые обследования ВЛ и подстанций; наладка гидравлических режимов и паспортизация теплосетей; внедрение цифровых решений и диспетчеризация узлов учёта; сопровождение «под ключ» проектных решений. Компания работает по всей территории России с 2012 года.