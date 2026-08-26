Правительство отложило требование об использовании российского оптического волокна до июня 2027 года

Правительство РФ скорректировало требования к локализации волоконно-оптических кабелей. Изменения внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2026 года № 1026, которое вносит поправки в постановление № 719 о подтверждении производства российской промышленной продукции. Постановление № 1026 официально опубликовано 21 августа 2026 года.

Согласно документу, требование об использовании в волоконно-оптических кабелях российского или евразийского оптического волокна, будет применяться с 30 июня 2027 года. До этого срока производители смогут использовать иностранное оптическое волокно при соблюдении остальных установленных критериев локализации.

Для волоконно-оптических кабелей также установлен предельный уровень стоимости иностранных товаров, использованных при производстве продукции. До конца 2027 года их доля не должна превышать 70% цены продукции, а с 1 января 2028 года — 40%.