СПЕЦКАБЕЛЬ получил сертификат РМРС на судовой кабель

Российский кабельный завод «Спецкабель» успешно прошел проверку, проведенную Российским морским регистром судоходства (РМРС). В результате предприятие получило типовое свидетельство, которое касается новых видов морских кабелей, разработанных в соответствии с техническими условиями ТУ 27.32.13-137-47273194-2024.

Среди изделий, прошедших сертификацию, выделяются симметричные кабели КИПЭнг(А)-HF-МР и КИПвЭнг(А)-HF-МР . Они обладают уникальными свойствами, например отсутствием выделения газообразных продуктов в процессе горения, что делает их безопасными для использования. Кроме того, кабели способны функционировать в условиях воздействия минерального масла и бензина, что значительно расширяет их область применения.

Сертификат, выданный РМРС, распространяется и на другие виды судовых кабелей завода «Спецкабель», которые соответствуют современным требованиям безопасности и надежности. Все эти изделия активно используются в судовых системах, работающих по стандарту RS-485, где особенно важна надежная и стабильная передача данных.

Следует отметить, что сертификация РМРС является обязательной для всего судового оборудования и подтверждает, что все компоненты, применяемые в морской индустрии, соответствуют высоким стандартам безопасности и качества.

Процесс сертификации включает в себя ряд строгих испытаний, которые подтвердили соответствие кабелей завода «Спецкабель» высоким стандартам, установленным РМРС. Действие разрешительного документа продолжится до июля 2031 года, что подчеркивает долгосрочную надежность и высокое качество продукции предприятия. Наличие разрешительной документации подтверждает, что завод «Спецкабель» продолжает развиваться и внедрять новые технологии, чтобы оставаться на передовых позициях в своей сфере.