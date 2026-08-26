В 2026 году полностью обновят трассу Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь

В рамках рабочей поездки в Алтайский край заместитель Министра транспорта Игорь Костюченко посетил Северо-Восточное дорожно-строительное управление Алтайского края, где встретился с коллективом организации. Деятельность предприятия охватывает строительство, реконструкцию и обслуживание автомобильных дорог. В штате работает более 760 человек.

За годы работы управлением построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 2000 км дорог, возведено более 30 мостов и путепроводов. На его обслуживании находится 3125 км автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения и 204 мостовых сооружения.

«Дорожное хозяйство – отрасль, где результат всегда виден людям. Его оценивают по тому, насколько безопасно и удобно ехать, как дорога работает зимой, насколько оперативно устраняются повреждения, насколько качественно выполняется ремонт, – отметил Игорь Костюченко. – Для региона с дорожной сетью свыше 52 тысяч километров особенно важно иметь сильные предприятия, способные выполнять значительный объем работ собственными силами, сохранять производственную базу и профессиональные кадры. Это вопрос не только экономики предприятия – это устойчивость всей дорожной системы края».

В завершении встречи были вручены ведомственные награды отличившимся представителям дорожного хозяйства.

В рамках поездки заместитель Министра осмотрел объекты реконструкции автомобильной дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь. Этот стратегически важный проект, осуществляемый Правительством Алтайского края, направлен на обеспечение транспортной доступности туристических объектов и развитие инвестиционной площадки ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Автодорога соединяет федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт» с автодорогой Бийск – Белокуриха. В рамках проекта, реализуемого с 2022 года, реконструировано 28 км автодороги. В 2025–2026 годах работа продолжается на финальном участке длиной 7 км для полного завершения модернизации маршрута протяженностью 35 км.

Кроме того, Игорь Костюченко провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. На повестке дня важные вопросы развития дорожного хозяйства края, для решения которых в текущем году предусмотрена государственная поддержка в размере почти 7,2 млрд рублей по всем программам. Обсудили ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», перспективы расширения федеральных трасс и строительство мостовых сооружений.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Алтайском крае превышает 52 тыс. км, из них более 15,7 тыс. км – региональные дороги. На начало 2026 года в нормативном состоянии находилось 53 % всей региональной сети. Показатель дорог опорной сети в нормативном состоянии – 70,6 %, региональных дорог опорной сети в нормативе – 71,1 %. В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в нормативное состояние почти 285 км региональных дорог, в том числе 154,6 км дорог опорной сети. «Эту динамику необходимо сохранять. Приоритет должен быть у тех участков, которые дают максимальный эффект для безопасности, связности территории и экономики края», – заявил Игорь Костюченко. Он также отметил рост дорожного фонда и серьезное внимание, уделяемое регионом обеспечению безопасности движения, развитию сельских дорог и подъездов к образовательным учреждениям.

Виктор Томенко сообщил, что объемы работ в дорожном хозяйстве края с каждым годом наращиваются.

«Мы вышли на стабильно высокие показатели – ежегодно приводим в порядок 700-800 километров, а в прошлом году поставили рекорд в 900 километров. Для решения всех задач, которые касаются не только строительства дорожного полотна, но и обеспечения комфортного и безопасного движения, нам очень важна и нужна федеральная поддержка. Объем дорожного фонда на сегодняшний день превышает 30 миллиардов рублей. Более 7 миллиардов из них – средства федеральной поддержки, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Эти ресурсы позволяют нам уделять внимание разным направлениям работы: и приведению в порядок дорог в районах, и строительству дорог на туристических направлениях, и строительству крупных дорожных развязок», – рассказал глава региона.

Одной из ключевых тем совещания стало строительство нового мостового сооружения через реку Катунь, которое будет служить важной транспортной артерией для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Ранее заместитель Министра транспорта осмотрел существующий мост и ознакомился с проектом нового сооружения. В настоящее время действующий мост, соединяющий Алтайский край с Республикой Алтай, сталкивается с серьезными ограничениями по пропускной способности и массе транспортных средств. Строительство нового моста становится особенно актуальным в свете развития туристической инфраструктуры региона.

Также шла речь о реконструкции с расширением до 4 полос участков трассы Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией в Алтайском крае.