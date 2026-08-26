В Дербенте реконструируют улицы Таги-Заде и Пугина почти за 600 млн рублей

В Дербенте реконструируют улицы Таги-Заде и Пугина. Проект включает замену дорожного полотна и комплексную модернизацию инженерных коммуникаций под проезжей частью. Финансирование выделят из бюджета муниципального образования «городской округ «город Дербент», начальная максимальная цена контракта составляет 595 миллионов рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 сентября 2026 года. Подрядчик обновит сети, выполнит благоустройство улиц и сдаст объект в установленный срок.

Реконструкция повысит надежность инженерных систем и улучшит транспортную доступность в исторической части города.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.