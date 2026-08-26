На Зейской ГЭС после капремонта ввели в эксплуатацию 2-й гидроагрегат

На Зейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после завершения капитального ремонта введен в эксплуатацию гидроагрегат № 2 мощностью 225 МВт. В рамках выполнения капитального ремонта гидроагрегат успешно прошел все необходимые обследования, проверки и испытания.

Капремонт второго гидроагрегата длился 159 дней, он досрочно был поставлен под промышленную нагрузку.

За это время работники станции и специалисты зейского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» выполнили полную разборку гидроагрегата, произвели ремонт его основных узлов, отрегулировали кинематику рабочего колеса, произвели полную замену шпилек крепления крышки турбины. Кроме этого, выполнили ремонт сороудерживающей решетки, гидропривода аварийно-ремонтного затвора. Дополнительно проведена ультразвуковая и цветная дефектоскопия крышки турбины и лопастей рабочего колеса.

Для второго гидроагрегата это уже 9-й плановый капитальный ремонт за 50 лет эксплуатации.

«Все поставленные задачи по капитальному ремонту выполнены», — подытожил первый заместитель директора — главный инженер Зейской ГЭС Дмитрий Шелопугин.

Каждый гидроагрегат Зейской ГЭС проходит капитальный ремонт раз в шесть лет. Это делается для обеспечения бесперебойной работы и повышения надежности функционирования оборудования. В период ремонта ГА № 2 нагрузка станции равномерно распределялась между находящимися в работе гидроагрегатами. Плановые задания по выработке электроэнергии станция выполняла на основании решений ОДУ Востока в соответствии с режимами сработки Зейского водохранилища, установленными Амурским БВУ с учетом складывающейся гидрологической обстановки. После окончания работ по капитальному ремонту гидроагрегата № 2 начался текущий ремонт первого гидроагрегата, который завершится в начале сентября 2026 года.

Пуск 2-го гидроагрегата Зейской ГЭС состоялся 22 сентября 1976 года.

За время эксплуатации он отработал более 289000 часов и выработал более 41 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет 16,8 % от общей выработки станции за всю ее историю.

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанции осуществляется на основании оперативного задания по производству электроэнергии, выданного АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Согласно федеральным законам, произведенная энергия и мощность поставляется на единый рынок электроэнергии России. Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства.