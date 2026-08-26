«Россети Ленэнерго» установили более 700 птицезащитных устройств в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут профилактические работы на электросетевых объектах для минимизации рисков технологических нарушений, связанных с гнездованием птиц.

С начала 2026 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 725 птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи (ЛЭП) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Установка ПЗУ позволяет предотвратить технологические нарушения на энергообъектах, связанные с жизнедеятельностью птиц, а также минимизировать риск травмирования пернатых.

Кроме того, энергетики монтируют самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях электропередачи 6-10 кВ. Он покрыт специальной полимерной оболочкой, которая исключает контакт птиц с токоведущей частью провода, а также обеспечивает надежное электроснабжение потребителей даже в случае непогоды.

Жизнедеятельность птиц вблизи электросетевых объектов – серьезная проблема для энергетиков. Пернатые часто селятся на опорах линий электропередачи и в порталах подстанций открытого типа. При строительстве гнезд они используют в качестве материала обрезки проволоки, которые, попадая на провода и неизолированные токоведущие части оборудования, могут привести к негативным последствиям. Для снижения риска нарушений специалисты проводят внеплановые осмотры ЛЭП.