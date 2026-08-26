«Россети Северный Кавказ» подготовили к зимним пиковым нагрузкам 27 крупных центров питания в Ингушетии
26 авг. 2026, 12:15
335
Время чтения ≈ 1 минута
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» выполнили техническое обслуживание и ремонт 27 подстанций 35-110 кВ.
Технические мероприятия реализованы в рамках подготовки сетевого комплекса региона к стабильной работе в периоды сложных погодных условий и пиковых нагрузок. Энергетики отремонтировали 216 единиц основного и вспомогательного оборудования энергообъектов: силовые трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, разъединители и выключатели. До конца года специалисты «Ингушэнерго» подготовят к зиме еще 11 подстанций 35-110 кВ.
Надежное электроснабжение республики напрямую зависит от стабильной работы центров питания, поэтому их обслуживанию и ремонту уделяется приоритетное внимание.