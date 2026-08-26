«Россети Урал» выявили на Южном Урале порядка 82 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на ЛЭП

За 7 месяцев 2026 года энергетики челябинского филиала «Россети Урал» зафиксировали порядка 82 тысяч незаконных точек подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах. Это на девять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По всем фактам ведется претензионная работа.

Благодаря постоянному контролю в большинстве случаев энергетикам удается установить владельцев телекоммуникационного оборудования и направить им требования об устранении нарушений. В результате работы с операторами связи специалисты «Россети Урал» легализовали размещение порядка 12,5 тысячи точек подвесов ВОЛС на линиях электропередачи (ЛЭП), принадлежащих компании.

Отметим, что большинство телеком-операторов в Челябинской области действуют в рамках нормативно-правового поля: подписаны документы об инвентаризации оборудования, заключены договоры о размещении оптоволокна на энергообъектах компании.

Энергетики напоминают, что монтаж стороннего оборудования связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Самовольное размещение ВОЛС негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения. Оборудование, установленное без учета допустимой нагрузки на пролеты ЛЭП, создает дополнительные риски, затрудняет обслуживание, препятствует оперативному восстановлению электроснабжения при ликвидации последствий непогоды и может стать причиной несчастных случаев.