Брянские энергетики «Россети Центр» напоминают жителям региона правила электробезопасности

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети») призывают земляков неукоснительно соблюдать правила электробезопасности при нахождении вблизи действующих энергообъектов.



Линии электропередачи и другие энергообъекты — источники повышенной опасности, которые постоянно находятся под высоким напряжением. Электричество не имеет цвета и запаха, поэтому невозможно заранее распознать присутствует напряжение на электроустановке или нет. Поражение током для человека чревато тяжелыми последствиями, вплоть до реанимации и летального исхода.



Брянские энергетики напоминают:

- нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров;

- нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- нельзя набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на линии электропередачи;

- нельзя играть, рыбачить, разводить костры, размещать палатки под линиями электропередачи, а также запускать рядом с ними любые летательные аппараты;

- нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено заходить за ограждения, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему;

- нельзя проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать электрощитки на лестничных площадках, срывать с них замки или деформировать оборудование.



О риске поражения электрическим током предупреждают закрепленные на электроустановках знаки или плакаты: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!».



При обнаружении обрыва провода, искрения, незакрытых дверей трансформаторных подстанций необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).