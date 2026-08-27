Энергетики «Белгородэнерго» подключили к сетям 12 новых объектов водоснабжения в Белгородской области

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечили электроснабжение 12 новых объектов водоснабжения. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также региональной программы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области». Новым объектам выделено почти 570 кВт мощности.

К централизованному электроснабжению подключен новый водозабор в селе Стрелецкое Белгородского округа, предназначенный для решения вопроса дефицита питьевой воды в активно застраивающихся микрорайонах, канализационная насосная станция в Белгороде, водопроводно-насосная станция и станция 2-го подъема в Белгородском округе, семь водозаборных скважин в Белгородском, Новооскольском, Яковлевском округах и городе Алексеевке.

В общей сложности энергетики построили почти 6 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, установили 5 новых комплектных трансформаторных подстанций, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

Объекты обеспечены основным и резервным источником электроснабжения с возможностью автоматического перевода питания, что позволит насосному оборудованию работать без сбоев.