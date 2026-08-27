Изменения в постановление № 719 сняли противоречие в требованиях к оптическому кабелю
Правительство продлило до 30 июня 2027 года возможность использовать при производстве кабеля оптическое волокно, произведённое за пределами ЕАЭС. Постановление № 1026 опубликовано 19 августа 2026 года. Проекты, где подтверждение российского происхождения кабеля было обязательным условием, снова идут в обычном режиме.
В чём было противоречие
По постановлению № 719 российским признавался оптический кабель с волокном, произведённым в России или странах ЕАЭС. После остановки единственного производителя волокна в ЕАЭС — «Оптиковолоконных систем» в Саранске — такого сырья на рынке не стало. Условия контрактов требовали отечественное волокно, а получить его было физически невозможно. Кабель производился в России, на российских мощностях и по российским технологиям, но формально не мог быть признан российским. Отдельные проекты останавливались не по производственным причинам, а на этапе подтверждения происхождения продукции.
Постановление № 1026 это противоречие снимает. Допустимая доля иностранных компонентов в стоимости кабеля сохраняется на уровне 70%, возврат к норме 40% перенесён на 1 января 2028 года.
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