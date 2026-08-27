К сетям «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» присоединено 64 образовательных организаций Подмосковья с начала года

Энергетики в полном объеме завершили технологическое присоединение объектов образования, которые откроют свои двери к началу учебного года. В 2026 году «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией 64 организаций: 58 школ, гимназии и новых учебных корпуса, а также шесть детских садов. Еще по 14 завершены строительно-монтажные работы. Мощность будет подана по готовности заявителя. Мероприятия сетевой компании охватили 29 городских и муниципальных округов региона, в числе которых Подольск, Химки, Красногорск, Балашиха, Королев, Люберцы, Одинцовский, Клин, Коломна, Чехов, Серпухов, Кашира, Домодедово, Ступино, Щелково, Бронницы, Лобня, Богородский, Дзержинский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский городской округ. Работы по строительству и реконструкции образовательных организаций проводились в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Суммарная присоединенная мощность объектов составила более 11 МВт.

В процессе реализации проектов энергетики строили новые и реконструировали действующие трансформаторные подстанции, заменяли силовое оборудование в распределительных устройствах, прокладывали кабельные и воздушные линии электропередачи, а также устанавливали современные коммутационные аппараты и приборы учета. Для большинства объектов специалисты сформировали основную и резервную точки питания, что обеспечивает высокий уровень надежности электроснабжения. Строительно-монтажные мероприятия на ряде площадок завершены с опережением календарных графиков, что позволило оперативно провести пусконаладочные работы на инженерном оборудовании зданий.

«Завершение подключения образовательных объектов к 1 сентября — результат планомерной работы в рамках областной программы по строительству и капремонту социальной инфраструктуры. Мы охватили почти три десятка муниципалитетов, обеспечив энергией школы, гимназии и детские сады, при этом на ряде площадок строительные работы закончились раньше срока, что дало выигрыш во времени для настройки инженерных систем. Энергетики строили новые подстанции, реконструировали действующие, прокладывали кабельные и воздушные трассы, создавали резервные вводы там, где это предусмотрено проектом. В итоге образовательные учреждения получили не просто «подключение», а полноценную энергетическую базу для работы систем безопасности, видеонаблюдения, компьютерных классов, лабораторий и пищеблоков — все это формирует среду, в которой учителя и ученики могут сосредоточиться на главном», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Новая энергетическая инфраструктура обеспечит стабильную работу систем безопасности, видеонаблюдения, функционирование компьютерных классов и цифровых лабораторий, а также электроснабжение пищеблоков и систем автоматизации инженерных сетей. Реализация данных проектов формирует надежную основу для устойчивого развития образовательных организаций, позволяя полноценно задействовать современное оборудование в соответствии с актуальными региональными стандартами.