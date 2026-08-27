Карачаровский механический завод изготовил грузовые лифты для промпарка «AFI Пром Алтуфьево»

Карачаровский механический завод (КМЗ) изготовил семь лифтов грузоподъемностью 5000 килограммов для объектов промышленного парка «AFI Пром Алтуфьево». Объект возводится в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Столичные промышленные предприятия обеспечивают различные отрасли экономики современной отечественной продукцией и реализуют проекты для крупных инфраструктурных объектов. Карачаровский механический завод обладает компетенциями для производства оборудования, рассчитанного на высокие эксплуатационные нагрузки. Для промышленного комплекса «AFI Пром Алтуфьево» КМЗ изготовил семь грузовых лифтов грузоподъемностью 5000 килограммов. Монтаж оборудования выполнят специалисты собственного монтажного подразделения предприятия, которые уже приступили к установке трех подъемников», — отметил Анатолий Гарбузов.

Грузовые лифты КМЗ адаптированы для эксплуатации на объектах промышленной и логистической инфраструктуры. Оборудование позволит эффективно организовать перемещение крупногабаритных товаров и производственных грузов между этажами зданий технопарка.

«КМЗ обладает опытом реализации проектов для объектов с высокими требованиями к грузоподъемности и интенсивности эксплуатации. При производстве оборудования для технопарка мы учли особенности его дальнейшего использования и подготовили решения, которые обеспечат стабильную работу лифтов на протяжении всего срока эксплуатации. КМЗ выполняет полный комплекс работ — от изготовления оборудования до его монтажа на объекте», — отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Промышленный парк «AFI Пром Алтуфьево» площадью более 130 тысяч квадратных метров предназначен для размещения предприятий обрабатывающей промышленности и компаний инновационного сектора.

В компании AFI Development отметили, что использование отечественного оборудования является важной частью развития современной инфраструктуры индустриального парка.

«При реализации проекта мы уделяем особое внимание выбору инженерных решений, которые отвечают требованиям современных производственных объектов. Использование оборудования российского производства позволяет обеспечивать эффективную эксплуатацию помещений промышленного комплекса, бесперебойную поставку комплектующих и оперативный сервис, что критически важно для наших резидентов», — добавил генеральный директор AFI Development Евгений Поташников.

Карачаровский механический завод является одним из ведущих российских производителей лифтового оборудования и реализует проекты для промышленных, коммерческих и инфраструктурных объектов. На базе предприятия формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Реализация программы модернизации позволит увеличить производственные мощности завода до 12 тысяч лифтов в год, а также расширить выпуск современных решений в сфере вертикального транспорта.