Министр энергетики Египта ознакомился с технологиями 3D-печати «Росатома»

Министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Арабской Республики Египет Махмуд Эсмат в рамках своего визита в Россию посетил московский Центр аддитивных технологий - предприятие Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Российская сторона представила господину министру продукты и услуги «Росатома» в области технологий аддитивного производства, - от 3D-сканирования и реверс-инжиниринга до печати металлических и пластиковых изделий, а также широкую продуктовую линейку 3D-принтеров, разработанных и выпускаемых на предприятиях атомной промышленности. Сегодня Топливный дивизион «Росатома» (бизнес-направление «Аддитивные технологии») выпускает промышленные 3D-принтеры, печатающие изделия различных габаритов и использующие все основные современные технологии – селективное лазерное плавление, прямое лазерное выращивание, а также электронно-лучевой наплавки.

«Наш главный экспортный продукт – это не поставка отдельных 3D-принтеров, а создание у заказчика собственного центра аддитивных технологий под ключ. Работа такой организации – это и бизнес по 3D-печати на заказ, и центр по обучению инженеров, и место для возможной будущей локализации производства оборудования. Фактически подобный центр – это импульс для создания в стране собственной отрасли аддитивных технологий», - отметил Илья Кавелашвили, директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома».

Внедрение аддитивных технологий в Египте может стать важным фактором для более эффективного развития национальной промышленности, способствуя локализации производства запасных частей и снижая зависимость от импортных поставок. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность и гибкость операционной деятельности для заказчиков услуг по 3D-печати. Специалисты считают египетский рынок аддитивных технологий перспективным, выделяя таких потенциальных заказчиков, как государственные промышленные холдинги, авиационные и ремонтные организации, компании нефтегазового сектора, производители насосного, компрессорного и трубопроводного оборудования, транспортные предприятия, а также медицинские учреждения.

«Обмен знаниями и технологиями - одно из важных направлений промышленного сотрудничества между Египтом и Россией. Технологии аддитивного производства открывают многообещающие возможности для поддержки наших производителей, развития выпуска компонентов и запасных частей, а также повышения эффективности и устойчивости цепочек поставок. Визит в Центр аддитивных технологий Росатома позволил нам познакомиться с интегрированной технологической системой и изучить области, в которых этот опыт может способствовать развитию промышленного и технологического потенциала Египта», - прокомментировал министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Арабской Республики Египет Махмуд Эсмат.

По итогам визита Топливный дивизион «Росатома» и Исполнительный орган по надзору за проектами сооружения атомных электростанций Арабской Республики Египет EA-SNPP подписали совместное заявление о намерениях по сотрудничеству в создании центра аддитивных технологий в Египте.