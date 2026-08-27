РусГидро протестировал новую технологию скоростного бетонирования при строительстве объектов генерации

На одной из строительных площадок РусГидро провели опытно-промышленную апробацию скоростной технологии бетонирования. Технологию разработали учёные Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ, входит в Группу РусГидро). Разработка позволит значительно ускорить возведение массивных сооружений, сообщили в пресс-службе РусГидро.

Технология основана на применении самоуплотняющейся бетонной смеси (СУБС), которая выделяет меньше тепла при застывании. В инновационный состав входит зола-уноса — побочный продукт от сжигания угля на тепловых электростанциях. Учёные ВНИИГ разработали рецептуру бетона, в которой до трети объёма цемента заменяется золой‑уноса.

СУБС легко заполняет конструкции сложной формы с густым армированием без использования механического вибрирования. Смесь самоуплотняется и образует монолитную структуру. Исключение этого этапа позволяет снизить трудозатраты и многократно увеличить объём единовременно укладываемого массива.

Укрупнение блоков бетонирования сокращают общий технологический цикл возведения конструкций и уменьшает количество строительных швов, повышая монолитность и долговечность сооружения. Отмечается, что риск формирования трещин минимален за счёт медленного нагрева используемой смеси.

Два опытных забетонированных участка оснастили автоматизированной системой мониторинга температуры и влажности в режиме реального времени. На основе собранных данных учёные смогут подтвердить или скорректировать математические модели. До конца 2026 года будет завершена активная фаза испытаний.

Использование золы-уноса входит в долгосрочную экологическую стратегию РусГидро. Компания системно расширяет применение золы, активно задействуя её в проектах Группы РусГидро. Частичная замена цемента золой-уноса позволит сократить площади золоотвалов и снизить нагрузку на окружающую среду. В гидростроительстве используются миллионы кубометров бетона, и здесь даже 30-процентное замещение цемента позволит задействовать сотни тысяч тонн использованной золы ежегодно. Также активное использование золы в строительстве позволит сократить расходы компании на содержание и расширение золоотвалов.

Также компания реализует золу как сырьё для производства стройматериалов. Например, в Сахалинской области она служит компонентом для производства цемента и газоблоков. Использование золы снижает себестоимость строительных смесей без потери качества.