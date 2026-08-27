СКС в эпоху IoT: останется ли место кабелю в мире беспроводных технологий?

27 авг. 2026, 14:17
431
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Облачные сервисы, гибридный формат работы, Wi-Fi и промышленный «Интернет вещей» меняют привычные требования к структурированным кабельным системам. Однако говорить о скором отказе от проводной инфраструктуры преждевременно: беспроводным сетям по-прежнему необходима надежная кабельная основа.

Какие кабели оптимальны для подключения современных точек доступа? Где целесообразнее использовать медь, а где — оптику? Смогут ли технологии 10BASE-T1L и 100BASE-T1L объединить офисные и промышленные сети и заменить множество специализированных протоколов? И насколько действующие российские стандарты учитывают новые задачи СКС?

В новой статье на RusCable.Ru автор разбирает, как меняется роль структурированных кабельных систем, рассматривает решения для офисов и производственных предприятий, а также объясняет, почему развитие IoT не отменяет кабель, а предъявляет к нему новые требования.

Полная версия материала «СКС в эпоху “Интернета вещей” и гибридной работы» доступна подписчикам RusCable Плюс.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм