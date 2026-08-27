Силовые клеммы ARMAFIX типов РТВ и СВВ — для проводников сечением до 300 мм2

27 авг. 2026, 12:15
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Источник:
Группа компаний IEK
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IEK расширяет ассортимент клеммных колодок ARMAFIX: доступны силовые клеммы типов РТВ и СВВ для подключения проводников сечением до 300 мм2.

Преимущества силовых клемм ARMAFIX 
•    Клеммы РТВ поставляются с защитными крышками, которые обеспечивают дополнительную изоляцию токоведущих частей.
•    Клеммы PTB можно устанавливать как на монтажную плату, так и на DIN-рейку.
•    В ассортименте IEK представлены разделители для серии CBB — для предотвращения межфазного замыкания (заказываются отдельно).
•    Токоведущая часть клемм покрыта оловом, что обеспечивает стойкость к электрохимической коррозии на контакте.
•    Подключаемый проводник дополнительно прижимается пружинной шайбой (гровером) — это предотвращает ослабевание затяжки в циклах нагрева и охлаждения.
•    На верхней части клемм предусмотрены пазы для установки маркировки.

Технические характеристики силовых клемм ARMAFIX
•    Минимальное сечение подключаемого проводника: 10 мм².
•    Максимальное сечение подключаемого проводника: 300 мм².
•    Температура эксплуатации: от −40 до +85 °С.
•    Электрические характеристики новой линейки: до 1000 В / до 545 А.
 

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