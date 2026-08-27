Силовые клеммы ARMAFIX типов РТВ и СВВ — для проводников сечением до 300 мм2
IEK расширяет ассортимент клеммных колодок ARMAFIX: доступны силовые клеммы типов РТВ и СВВ для подключения проводников сечением до 300 мм2.
Преимущества силовых клемм ARMAFIX
• Клеммы РТВ поставляются с защитными крышками, которые обеспечивают дополнительную изоляцию токоведущих частей.
• Клеммы PTB можно устанавливать как на монтажную плату, так и на DIN-рейку.
• В ассортименте IEK представлены разделители для серии CBB — для предотвращения межфазного замыкания (заказываются отдельно).
• Токоведущая часть клемм покрыта оловом, что обеспечивает стойкость к электрохимической коррозии на контакте.
• Подключаемый проводник дополнительно прижимается пружинной шайбой (гровером) — это предотвращает ослабевание затяжки в циклах нагрева и охлаждения.
• На верхней части клемм предусмотрены пазы для установки маркировки.
Технические характеристики силовых клемм ARMAFIX
• Минимальное сечение подключаемого проводника: 10 мм².
• Максимальное сечение подключаемого проводника: 300 мм².
• Температура эксплуатации: от −40 до +85 °С.
• Электрические характеристики новой линейки: до 1000 В / до 545 А.