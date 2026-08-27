Силовые клеммы ARMAFIX типов РТВ и СВВ — для проводников сечением до 300 мм2

IEK расширяет ассортимент клеммных колодок ARMAFIX: доступны силовые клеммы типов РТВ и СВВ для подключения проводников сечением до 300 мм2.



Преимущества силовых клемм ARMAFIX

• Клеммы РТВ поставляются с защитными крышками, которые обеспечивают дополнительную изоляцию токоведущих частей.

• Клеммы PTB можно устанавливать как на монтажную плату, так и на DIN-рейку.

• В ассортименте IEK представлены разделители для серии CBB — для предотвращения межфазного замыкания (заказываются отдельно).

• Токоведущая часть клемм покрыта оловом, что обеспечивает стойкость к электрохимической коррозии на контакте.

• Подключаемый проводник дополнительно прижимается пружинной шайбой (гровером) — это предотвращает ослабевание затяжки в циклах нагрева и охлаждения.

• На верхней части клемм предусмотрены пазы для установки маркировки.



Технические характеристики силовых клемм ARMAFIX

• Минимальное сечение подключаемого проводника: 10 мм².

• Максимальное сечение подключаемого проводника: 300 мм².

• Температура эксплуатации: от −40 до +85 °С.

• Электрические характеристики новой линейки: до 1000 В / до 545 А.

