Солнечные электростанции угрожают местным сортам кукурузы и агавы в Мексике

Сложившаяся в Мексике модель развития солнечной энергетики угрожает разнообразию местных сортов кукурузы и агавы, которые традиционно играют важную роль в сельском хозяйстве страны. Как выяснили исследователи из Национального автономного университета Мексики, около сотни крупных национальных солнечных электростанций пересекаются с территориями распространения как минимум одной разновидности этих культур.

Мексика обладает одним из самых высоких солнечных потенциалов в Северной Америке: средняя солнечная радиация в стране составляет около 5 кВт·ч на кв. м в сутки, а в отдельных регионах достигает 6 кВт·ч. В ходе исследования ученые проанализировали расположение 95 солнечных парков в сельских районах страны и выяснили, что до строительства СЭС 44,8% этих территорий использовались в сельском хозяйстве, 34,7% были заняты кустарниковой растительностью, еще 17,9% – лугами и пастбищами. В абсолютном выражении это 144,3 кв. км сельхозземель, 111,8 кв. км кустарников и 57,5 кв. км лугов и пастбищ. На лесные территории пришлось лишь около 2 кв. км. Средняя площадь одного сельского солнечного парка составила 3,5 кв. км.

Такое распределение легко объяснимо: крупным солнечным электростанциям подходят ровные, сухие и малонаселенные территории с высокой солнечной радиацией. Однако в Мексике эти же земли на протяжении длительного времени используются для сельского хозяйства. При строительстве СЭС сельхозугодья фактически выводятся из оборота: поля занимают солнечные панели и сопутствующая инфраструктура. В результате сокращаются не только посевные площади, но и территории, на которых сохраняются традиционные системы земледелия и выращиваются местные разновидности сельхозкультур.

Чтобы выяснить, где дальнейшее строительство СЭС может затронуть районы с высоким сельскохозяйственным биоразнообразием, ученые сначала определили территории, наиболее подходящие для размещения солнечных парков. Для этого они учли существующее использование земель, расстояние до городов, дорог и электроподстанций, наличие лесов, кустарников и других типов растительности. Затем полученную карту сопоставили с распространением 14 разновидностей кукурузы и 16 разновидностей агавы.

Анализ выявил территории, перспективные для строительства новых СЭС и одновременно отличающиеся большим разнообразием сортов кукурузы и агавы. При этом два изученных солнечных парка пересекаются с районами распространения сразу нескольких разновидностей обеих культур. Один из них, расположенный в штате Морелос, находится в районе с самым высоким индексом агробиоразнообразия среди всех изученных объектов.

Ученые отмечают, что дальнейшее размещение крупных солнечных парков в таких районах без учета сельскохозяйственного биоразнообразия может привести к утрате местных разновидностей растений и связанных с ними традиционных способов земледелия. Проблема особенно актуальна для коллективных сельскохозяйственных земель – эхидо, которые подходят для строительства СЭС, но при этом служат местом выращивания множества местных сортов сельхозкультур. Кроме того, фактически СЭС могут занимать больше земли, чем территория самого парка: дополнительные участки требуются для подключения объектов к электросетям и размещения сопутствующей инфраструктуры.

Одним из способов снизить этот риск ученые называют агровольтаику – совместное использование одной территории для производства солнечной электроэнергии и ведения сельского хозяйства. Но прежде всего они предлагают изменить сам подход к планированию новых СЭС: при выборе площадок учитывать не только условия для производства электроэнергии, но и биоразнообразие, существующее землепользование и интересы местных сообществ.