Свыше 20 млн рублей направили «Россети Тюмень» на подготовку энергообъектов Сладковского округа к зиме

Компания «Россети Тюмень» завершает подготовку электросетевого комплекса Сладковского муниципального округа к отопительному сезону. К концу лета на территории района энергетики выполнили ремонт и техобслуживание 205 трансформаторных подстанций и свыше тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП).

На линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ специалисты смонтировали 15 километров самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, а также заменили и выправили 242 опоры. На трансформаторных подстанциях установлены 20 новых автоматических выключателей и 72 изолятора. От древесно-кустарниковой растительности расчищены 57 гектаров охранных зон ЛЭП – это позволит снизить риск технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода. В ходе работ использованы современные материалы и оборудование российского производства.

Главный инженер Ишимского территориального производственного отделения «Россети Тюмень» Руслан Магомадов рассказал, что все мероприятия по капитальному ремонту энергообъектов полностью завершены: «Осенью энергетикам предстоит завершить ряд задач по техническому обслуживанию, в том числе диагностику заземляющих устройств, а также измерение нагрузок и тепловизионный контроль электрооборудования».

Глава Сладковского муниципального округа Александр Иванов отметил, что качественное электроснабжение является одним из ключевых условий для благополучия жителей и стабильной работы предприятий. «Помимо надежной эксплуатации объектов системообразующая энергокомпания помогает нам в реализации важных, социальных значимых проектов. Одним из примеров такого сотрудничества является технологическое присоединение к электрическим сетям возводимых на озере Дядюхино водоочистных сооружений», – добавил Александр Иванов.