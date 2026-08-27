Учёные обследовали затонувшие суда периода Великой Отечественной войны

В ходе завершившейся 18 августа экспедиции, прошедшей по Волге от Астрахани до села Ступино и обратно, сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН обследовали затонувшие во время Великой Отечественной войны суда, чьи данные были ранее предоставлены службой капитана морского порта Астрахань и Астраханским районом гидротехнических сооружений и судоходства.

В комплексной научно-географической и военно-патриотической экспедиции «Фарватер Истории – 2026», организованной Гидрографической службой Краснознамённой Каспийской флотилии и Институтом океанологии РАН, приняли участие сотрудники Каспийского филиала ИО РАН, а также студенты Астраханского государственного технического университета и Каспийского института морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф.М. Апраксина.

Поиск затонувших кораблей периода Великой Отечественной войны был затруднён ввиду отсутствия точных координат мест их гибели и неоднократными изменениями гидрологической обстановки на Волге за последние 80 лет.

Поисковые работы проводились с использованием гидролокатора бокового обзора и многолучевого эхолота. В общей сложности иследователям удалось обнаружить на дне три объекта, местоположение которых было нанесено на карту. По предварительной оценке, речь идёт о баржах и судне типа «Колонок». Информация о баржах будет сверена с архивными данными с целью установления их принадлежности к затопленным судам времен Великой Отечественной войны. Обнаруженные находки будут тщательно изучены в ходе последующих экспедиций.

Экологические работы состоявшейся экспедиции были направлены на изучение гидрологического режима коренного русла Волги и гидроакустическое обследование рыбозимовальных ям с целью получения новых данных по локализации и прогнозированию динамики объемов и площадей этих важных рыбохозяйственных объектов в современной гидрологической обстановке. В настоящее время осуществляется дешифрирование полученных данных.

В сёлах Замьяны и Ступино были проведены военно-патриотические мероприятия, в которых приняли участие участники экспедиции, представители районных администраций, члены Астраханского отделения Русского географического общества, ветеранские и детские патриотические организации, местные жители. Участники мероприятий возложили венки на воду и у мемориалов памяти моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.