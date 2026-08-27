В Москве впервые пройдет чемпионат высокотехнологичных профессий «ТехноЛогично»

В Москве стартовала регистрация на Международный открытый отборочный чемпионат высокотехнологичных профессий «ТехноЛогично». Соревнования впервые пройдут в столице с 25 сентября по 3 октября 2026 года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва последовательно создает условия для подготовки кадров для высокотехнологичных быстрорастущих отраслей промышленности. Чемпионат “ТехноЛогично” объединяет ведущие предприятия и образовательные учреждения столицы и Центрального федерального округа. Практико-ориентированный формат соревнований позволит выявить сильнейших специалистов в самых востребованных направлениях. Участники будут решать реальные производственные задачи, а лучшие решения смогут масштабировать на промышленных предприятиях Москвы и регионов страны», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Принять участие в чемпионате могут профессионалы, сборные команды предприятий и образовательных центров. Соревнования пройдут по 10 направлениям — от промышленного дизайна и логистики до аддитивных технологий, киберфизических систем и робототехники. Помимо производственных задач, конкурсанты будут создавать готовые к внедрению разработки, включая чертежи и прототипы. Организаторами выступают столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики, Карачаровский механический завод и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Регистрация продлится до 15 сентября.



Победители и призеры по четырем из 10 направлений «ТехноЛогично» получат право выступить в финале Международного чемпионата «Хайтек: навыки будущего» и сразиться с представителями всех регионов России, а также других стран. Их имена внесут в Реестр высококвалифицированных промышленных кадров.

«Мы благодарны нашим индустриальным партнерам и Правительству Москвы за то, что они откликнулись на инициативу провести состязания в открытом режиме. Чемпионат “Хайтек: навыки будущего” и всю экосистему проектов Агентства мы рассматриваем как крайне актуальный инструмент оперативной верификации и актуализации инженерных навыков. И чем больше предприятий из разных отраслей и регионов будут вовлечены, тем точнее и эффективнее будет работать этот инструмент кадровой “донастройки”», — отметила Мария Елкина, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Столица развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Кадры», который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.