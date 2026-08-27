«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение более 13 км новых линий наружного освещения в Нижегородской области

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» обеспечили технологическое присоединение более 13 км новых линий наружного освещения. Суммарная мощность подключенных объектов составила 110 кВт.

Новые линии освещения расположены вдоль автомобильных дорог в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области: Богородском, Бутурлинском, Варнавинском, Вознесенском, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Павловском и Пильнинском, а также в муниципальном округе город Бор.

Заявки на технологическое присоединение поступили в «Нижновэнерго» от Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области и органов местного самоуправления. Большая часть новых объектов расположена на загородных участках дорог, где ранее в темное время суток движение осуществлялось преимущественно при свете фар автомобилей.

Развитие системы наружного освещения способствует повышению безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях региона.