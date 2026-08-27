«Россети» разместили дебютный выпуск «зеленых» облигаций

ПАО «Россети» впервые разместило выпуск «зеленых» облигаций на российском рынке. Объем размещения составил 21,5 млрд рублей. Семилетний срок обращения облигаций является уникальным в условиях текущей рыночной конъюнктуры.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальный спред на 30 базисных пунктов относительно первоначально ориентира – до уровня 1,30% годовых, это стало минимальным значением среди выпусков облигаций корпоративных эмитентов со сроком свыше 4 лет.

Ранее выпуск получил независимое заключение АКРА о соответствии критериям Правительства РФ в отношении «зеленого» финансового инструмента и международно признанным целям, принципам, стандартам в сфере экологии.

Выпуск включен во второй уровень списка ценных бумаг, а также в сегмент облигаций устойчивого развития Московской Биржи. Организаторами выступили Газпромбанк, ВБРР, Велес Капитал, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк, ТБанк.