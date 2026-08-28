Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО в I полугодии выросла в 1,9 раза, до 60,1 млрд

EBITDA «РусГидро» увеличилась на 52%, до 149,9 млрд рублей. Финансовый долг с начала года вырос на 8,8% до 883 млрд рублей в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы, пояснили в компании. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,98х против 3,38х по итогам 2025 года.

По итогам первого полугодия выручка «РусГидро» с учётом государственных субсидий увеличилась на 19,6%, до 428,3 млрд рублей на фоне умеренного роста операционных расходов на 9,5%, до 305,6 млрд рублей.

«Позитивное влияние на динамику основных финансовых показателей группы оказало увеличение объёмов и стоимости реализации электроэнергии и мощности, в том числе за счёт ввода новых объектов на условиях ДПМ ВИЭ, роста выработки объектами гидрогенерации «РусГидро» во второй ценовой зоне и увеличения доли продаж по свободным ценам гидроэлектростанций ДФО», – прокомментировали в компании.

Объём денежных средств и их эквивалентов на конец полугодия составлял 74,9 млрд против 68,2 млрд рублей годом ранее.

Капительный затраты «РусГидро» в январе – июне выросли на 18,6%, до 158 млрд рублей. Компания сократила предыдущий прогноз капзатрат на 2026 год, опубликованный в отчёте по МСФО за первый квартал, на 73,8 млрд рублей, до 255,68 млрд рублей (суммы ежегодных затрат в 2027–2030 годах не изменились). На ту же сумму сокращены и капзатраты на 2026–2030 годы, которые теперь оцениваются в 886,83 млрд рублей против 960,59 млрд по итогам первого квартала и 1,05 трлн рублей на конец 2025 года.

Также в отчёте указано, что в августе 2026 года компания привлекла 12-летний синдицированный кредит на 108,1 млрд рублей для финансирования инвестиционной программы.

«РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт. Основной акционер «РусГидро» на конец 2024 года – Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, ещё 9,64% принадлежит En+ Group.