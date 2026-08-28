Энергетики филиала «Россети Волга» выявили более 530 незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП в Ульяновской области

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают системную работу по выявлению и пресечению незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП).



С начала 2026 года было выявлено 532 незаконных размещения подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП. По всем выявленным фактам провайдерам направлены требования устранить незаконное размещение имущества на ЛЭП филиала «Ульяновские распределительные сети».



Размещение ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства допускается исключительно при наличии оформленных в установленном порядке правоотношений. Легализация размещения осуществляется через процедуру получения технических условий, заключения договора и последующего допуска персонала к проведению работ на опорах ЛЭП.



Кроме того, в адрес филиала «Ульяновские распределительные сети» одним из операторов была направлена оферта на узаконивание 43,7 тыс. подвесов ВОЛС. В настоящее время проводятся корпоративные закупочные процедуры в соответствии с регламентом.



Энергетики филиала напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией. В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес.



С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры.



О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8 800 220 0 220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов). Анонимность гарантируется.

