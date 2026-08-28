Компания Windak повышает качество перемотки кабеля благодаря более интеллектуальной автоматизации

Группа компаний Windak совершенствует процесс перемотки кабеля, используя технологии автоматизации, ориентированные на мониторинг качества, последовательную укладку кабеля и повторяемую настройку машины. Разработанные компанией система активного контроля кабеля (Active Cable Inspection System), технология безопасной намотки (SafeWind) и управление рецептами с использованием человеко-машинного интерфейса помогают операторам выявлять дефекты, поддерживать стабильность намотки и достигать надёжных результатов на протяжении различных производственных смен и циклов производства.

При длительном цикле перемотки одна большая катушка может содержать много километров кабеля. Следовательно для поддержания стабильного качества намотки на всей катушке требуется гораздо больше, чем просто скорость. Необходимо контролировать состояние, натяжение и качество укладки кабеля от первого до последнего метра.

Компания Windak разрабатывает свои решения для отдачи, приёма и перемотки кабеля с учётом этой философии: автоматизация должна поддерживать оператора, повышать согласованность процесса и способствовать тому, чтобы каждая готовая катушка соответствовала требуемому стандарту качества. Особенно ва

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