Московский производитель расширил выпуск решений для промышленной автоматизации при поддержке города

Столичная компания «Векас» нарастила мощности в четыре раза за последний год и расширила портфель решений для промышленной автоматизации. Реализация планов по развитию стала возможной благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



Предприятие разрабатывает и выпускает оборудование для автоматизации технологических процессов, в том числе шкафы управления. Такие системы применяются на промышленных и инфраструктурных объектах: они получают сигналы от датчиков, обрабатывают их и подают команды подключенным устройствам. Благодаря этому действия можно запускать и останавливать автоматически, регулировать режимы работы, отслеживать состояние системы и предотвращать аварии.

«Московский производитель “Векас” увеличил в четыре раза свои мощности, одновременно нарастив число предлагаемых решений в сфере промышленной автоматизации. Этому предшествовало участие предприятия в программе компенсации процентной ставки по инвесткредиту от МФППиП для приобретения производственной площадки. Такие инструменты дают конкурентные преимущества не только самой компании, но и всей промышленной экосистеме столицы в целом», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Предприятие приобрело помещение в локации с необходимыми характеристиками для работы с крупногабаритным оборудованием, что позволило объединить все производственные процессы — от инженерной проработки до отгрузки — на одной площадке и выстроить правильный технологический маршрут. В итоге доля брака снизилась на 25 процентов, а время логистических операций — на 30 процентов.

Собственная инфраструктура позволила увеличить производственные площади со 184 до 717 квадратных метров, а также расширить штат сотрудников с 50 до 183 человек.

«Эта поддержка стала для нас эффективным инструментом — в условиях экстремально высокой ставки она позволила не просто сохранить планы по расширению, но и реализовать их без ущерба для логистики и технологических требований, а собственная площадка дала возможность выстроить сквозной производственный цикл и кратно повысить управляемость процессами», — отметил генеральный директор компании «Векас» Александр Космин.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в первом полугодии 2026-го при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичные предприятия привлекли около 55 миллиардов рублей инвестиционных кредитов на расширение производственных площадей и приобретение нового оборудования.

Программа инвестиционного кредитования МФППиП предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, максимальная сумма, подлежащая компенсации, — пять миллиардов рублей.

Москва активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Такие мероприятия вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».