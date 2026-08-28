На Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла общестанционная противоаварийная тренировка оперативного персонала

На Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду прошла общестанционная противоаварийная тренировка оперативного персонала, совмещенная с противопожарной.



По легенде учений, из-за порыва теплосети горячая вода попала в кабельный короб, что привело к пробою изоляции и повреждению питающего кабеля. Это вызвало пожар под комплектным распределительным устройством 6 кВ.

Для ликвидации возгорания прибыли пожарные расчеты «Центра 112». Оперативный персонал вахты В отработал действия по аварийной остановке энергоблока №4, ликвидации порыва, растопке энергоблока на аварийном топливе и выводу поврежденного оборудования в ремонт. Тренировка получила позитивную оценку.

Заместитель главного инженера Череповецкой ГРЭС Андрей Петров:

«Противоаварийные тренировки помогают персоналу действовать быстро и слаженно, принимать верные решения в нештатных ситуациях. Мы проверили готовность цехов и подразделений к взаимодействию в осенне-зимний период, когда оборудование будет работать в условиях низких температур».



Справка:

Череповецкая ГРЭС — крупнейшая электростанция Вологодской области, является филиалом ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2» — электрогенерирующая компания, в составе которой 13 филиалов: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС, Свободненская ТЭС и Южно-Якутская ТЭС.