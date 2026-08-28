Университет Иннополис подготовил к технологическим олимпиадам 316 школьников из 23 регионов России

Российский ИТ-вуз провёл смены летней школы олимпиадной подготовки «Иннополис Опен» по математике, робототехнике, информатике, информационной безопасности и искусственному интеллекту. Участниками стали ученики 7—11 классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Челябинска ещё 60 городов страны.

В этом году самыми популярными стали смены по информатике, искусственному интеллекту и информационной безопасности — в них участвовали 103, 100 и 47 школьников соответственно. Впервые в программе летней школы прошёл трек по искусственному интеллекту, который был организован совместно с ИТ-холдингом Т1. Участие в нём было бесплатным для всех школьников.

Каждая смена длилась две недели и включала занятия по подготовке к всероссийским школьным олимпиадам, соревнованиям из перечня РСОШ, профильным конкурсам и хакатонам. Программа включала лекции экспертов Университета Иннополис и приглашённых спикеров, экскурсии, профориентационные и спортивные мероприятия.

Участники трека по робототехнике посетили Лабораторию робототехники ИТ-вуза, где разрабатывали и тестировали программы для манипуляторов, а также головной Центр развития промышленной робототехники — там заместитель директора центра Артур Шимановский рассказал о решениях для роботизации промышленности.

В треке по ИИ для школьников прошли лекции о применении нейросетей в медицине, современных ИТ-технологиях, мастер-класс по платформе для производства ПО Сфера и воркшоп «Талант как стартап».

Также для всех участников была организована спортивная программа, а вечером — интеллектуальные и настольные игры, квесты, квизы, командные соревнования на захват флага и музыкальное лото.

Дмитрий Мороз, руководитель управления по работе с учебными заведениями и развитию молодых талантов ИТ-холдинга Т1: «Для школьников участие в таких проектах, как школы олимпиадной подготовки от Университета Иннополис и ИТ-холдинга Т1, — это возможность выйти за рамки теории: освоить реальные инструменты и на практике увидеть, как работают технологии искусственного интеллекта. Такой опыт помогает ребятам оценить перспективы карьеры в ИТ и понять, какие навыки стоит развивать дальше».