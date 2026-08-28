В Челябинской области открыли новое машиностроительное производство

Завод "АСТ "Слон", специализирующийся на производстве спецтехнике для разных отраслей промышленности, запустил в Миассе новую производственную площадку. Современное оборудование приобретено на средства льготного займа, предоставленного компании Фондом развития промышленности Челябинской области (ФРП). На участке сборки можно создавать до 10 единиц техники одновременно, что позволит выпускать до 50 автоцистерн в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Новый завод занимает территорию общей площадью 3 га, включая склады и стоянку готовой техники, а производство занимает свыше 4000 кв. м. На предприятии будут производиться спецмашины по полному циклу — от подготовки металла и сварки до окраски, сборки, испытаний и финальной проверки качества.

"Изначально производство у нас находилось в Златоусте, а головной офис — в Миассе, что создавало некоторые трудности. Благодаря финансовой поддержке регионального ФРП и советам эксперта федпроекта по грамотной организации конвейерного производства нам удалось не просто перенести мощности в Миасс, но построить здесь полноценный завод с оборудованием, позволяющим расширить ассортимент выпускаемой продукции. Раньше своими силами мы производили только автоцистерны круглого сечения – вакуумные и илососные машины. Теперь можем выпускать очень востребованные модели чемоданного и эллиптического сечения, которые используют для перевозки нефтепродуктов и технической воды", — прокомментировала генеральный директор "АСТ "Слон" Юлия Призенцова.

В реализацию проекта предприятие вложило более 18 млн рублей собственных средств, а на 70 млн от Фонда закупили станок лазерной резки листового металла и гибочный пресс.

Сейчас на новой площадке завода "Слон" уже запустили участки заготовки, сварки и сборки, а также дробеструйную и окрасочно-сушильную камеры. Здесь работают склады запчастей, комплектующих и лакокрасочных материалов, грузовая автомойка на два поста, станция водоиспытания и калибровки автоцистерн, а также стоянка шасси и готовых к отгрузке машин.

Выпускаемая миасским заводом спецтехника широко применяется на предприятиях нефтегазовой, горнодобывающей, коммунальной, строительной, сельскохозяйственной и обрабатывающей отраслей, а также используется аварийными службами и экологическими компаниями.